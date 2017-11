Domingo tranquilo. Me siento bien y mejor del golpe que he sufrido ayer. pic.twitter.com/OEwownWSAu — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 26 de novembro de 2017

James Rodríguez sofreu um traumatismo craniano no choque com Tony Jantschke, no jogo de sábado frente ao Borussia Mönchengladbach ( derrota dos bávaros por 2-1 ), informou este domingo o Bayern Munique em comunicado.O colombiano foi substituído ao intervalo. "James sofreu uma concussão, nem sabia o resultado ao intervalo", afirmou o treinador Jupp Heynckes.Já este domingo o internacional colombiano disse sentir-se muito melhor.