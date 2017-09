O português Hugo Vieira esteve nesta quarta-feira em grande destaque na vitória do Yokohama Marinos na Taça do Imperador do Japão, ao fazer os três golos que valeram o triunfo diante do Sanfrecce (3-2), num duelo apenas decidido no prolongamento.A formação do avançado português começou mal a partida, tendo ido para o intervalo a perder por 2-0. A reação surgiu no segundo tempo, com Hugo Vieira a levar o jogo para o tempo-extra, graças a dois golos (54', de penálti, e aos 88').No último minuto do prolongamento, o português completou o hat trick e colocou a sua equipa nos quartos-de-final.

Autor: Diogo Jesus