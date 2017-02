No dia em que celebrou 50 anos, Kazuyoshi Miura fez história no futebol mundial ao tornar-se talvez no jogador mais velho a alinhar como titular num campeonato profissional. O avançado do Yokohama FC alinhou durante 65 minutos, na vitória (1-0) frente ao Matsumoto Yamaga, na abertura da Liga J2, segunda divisão japonesa. O feito torna-se ainda mais interessante, por esta ser a primeira vez que o jogador é titular, nos últimos dois anos. "Eu quero realmente agradecer aos meus colegas de equipa pela sua ajuda. Vou fazer o meu melhor para jogar até ter 60!", afirmou o japonês depois de ser homenageado pelos adeptos do Yokohama FC.

King Kazu, como é apelidado pelos adeptos e imprensa, chegou a profissional em 1986 e desde então somou passagens por emblemas como o Santos, Palmeiras, Génova, Dínamo Zagreb ou Sydney FC. Miura que foi eleito o jogador asiático do ano em 1993, representou a seleção do seu país, entre 1990 e 2000, contabilizando 55 golos. Na sua 32ª época como futebolista profissional, Kazuyoshi Miura já mostrou não ficar por aqui, prosseguindo novas metas.