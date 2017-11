O Monaco chega ao muito aguardado duelo com o PSG num momento difícil, marcado pelo fracasso na Champions, prova em que ainda não venceu qualquer jogo. E se Leonardo Jardim admite os problemas, não deixa de relativizar a situação. "A confiança não se compra no supermercado, temos de a adquirir no trabalho. Eu estou confiante, acredito no nosso projeto, mas não podemos exigir coisas impossíveis. Esta é a minha quarta temporada e até agora o projeto funcionou sempre. Somos o sonho de muitos clubes", sublinhou o técnico português na antevisão do encontro de domingo, lembrando os sucessos que alcançou nas últimas épocas.

"Em quatro anos conseguimos chegar a uma meia-final e a uns quartos de final da Champions. Acabámos três vezes no pódio do campeonato francês e numa delas fomos mesmo campeões na condição de 'outsiders'. Conseguimos isso tudo com um grupo com doze a quinze jogadores muito jovens. E nem vou falar dos números das receitas das nossas vendas que vocês conhecem bem", acrescentou Jardim.





