De qualquer forma, apesar do Monaco segurar a liderança, agora com os mesmos pontos do Nice - equipa que visita o Louis II no próximo sábado em mais um dérbi da Côte d'Azur - e mais três do que os parisienses, Jardim lembrou que mantém-se tudo em aberto. "O campeonato está muito equilibrado, nada se decidirá antes do final", frisou.



E apesar de ter já pela frente, na próxima jornada, o duelo com o Nice, o técnico monegasco recordou que antes ainda há outro jogo. "Agora, temos de recuperar bem para preparar o encontro de quarta-feira, com o Chambly, para a Taça de França", concluiu.

O Monaco deixou o Parque dos Príncipes com um empate (1-1) arrancado a ferros, graças a um golo providencial de Bernardo Silva nos descontos, e Leonardo Jardim não teve problemas em admitir que foi um bom desfecho para as hostes monegascas."Nós trabalhamos sempre para ganhar, mas depois de termos estado a perder, o empate não é um mau resultado", referiu o técnico português após o duelo com o PSG, antes de sublinhar: "As duas equipas fizeram um grande jogo esta noite. Reentrámos bem no encontro e, estrategicamente, impedimos que o PSG construísse o seu jogo."