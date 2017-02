Com o empate (1-1) em Bastia, o líder Monaco pode ver o PSG a ficar a apenas um ponto - para isso, o campeão precisa vencer o Toulouse no domingo. Após um mau ensaio para a visita ao Manchester City, na terça-feira, Leonardo Jardim não escondeu a insatisfação, mas virou de imediato o pensamento para o duelo com os ingleses, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Começámos mal o encontro. Na primeira parte, os adversários ganharam os duelos e as segundas bolas. Depois, no segundo tempo, modificamos o nosso estilo de jogo e jogámos melhor. Criámos várias oportunidades para marcar. Esta noite perdemos dois pontos. Não estamos satisfeitos mas continuamos na frente da Ligue 1", afirmou o técnico português no final da partida, antes de sublinhar: "Agora, temos de recuperar e preparar o jogo de terça-feira com o Manchester City."