Terminada a jornada de seleções, o Monaco tem já amanhã um duro teste na luta pela revalidação do título e frente a um Lyon que tem provocado muitos dissabores a Leonardo Jardim. O técnico português só ganhou dois – um nos penáltis – de sete duelos em todas as provas frente à equipa de Anthony Lopes e apostará agora nos jogadores... mais frescos. "A jornada de seleções permitiu apurar oito jogadores nossos para o Mundial e que outros descansassem. É positivo mas a preparação não é fácil. Os que trabalharam cá estão frescos e com fome de jogar. É a grande oportunidade deles. Falcão? Só chega amanhã [hoje] à tarde e não deve poder jogar", disse o técnico.Já Rony Lopes sabe hoje se é convocado por Jardim e espera um grande jogo: "Estamos em segundo lugar e queremos melhorar. Vai ser um jogo aberto e será um duro teste. Jogamos em equipa, não dependemos de um jogador só."