Mal soou o apito final no Estádio Louis II, no duelo com o Saint-Étienne , que valeu o título de campeão ao Monaco, Leonardo Jardim saltou de imediato do banco de suplentes para a pista de tartán, onde estava a sua família. Deu um abraço e beijou a sua esposa, repetindo o ritual quando encontrou restante família e amigos. Depois desse momento mais íntimo, o herói monegasco juntou-se à festa dos jogadores, onde acabou por ser um dos mais acarinhados pelos futebolistas.

Autor: António Bernardino