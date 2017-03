Monaco de Jardim deixou Guardiola neste estado

Pep Guardiola é um dos técnicos mais ganhadores do futebol europeu dos últimos anos, tendo do seu lado vários registos incríveis no que a troféus e campanhas bem sucedidas diz respeito. Um deles estava fixado na Liga dos Campeões, onde o espanhol detinha sete presenças consecutivas nas meias-finais. Uma série na qual o português Leonardo Jardim colocou esta noite um ponto final, ao guiar o seu Monaco a um surpreendente apuramento para os quartos-de-final da prova mais importante de clubes da UEFA.Guardiola, recorde-se, conquistou a Champions em duas ocasiões, ambas pelo Barcelona, em 2008/09 e 2010/11. Para o que falta desta temporada, refira-se, resta ao espanhol procurar a conquista da Taça de Inglaterra, isto porque o título de campeão está... muito complicado.

Autor: Fábio Lima