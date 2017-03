Continuar a ler

Os monegascos estarão no sorteio de sexta-feira na expectativa de continuar a brilhar na Europa e o técnico português destaca o facto de serem os únicos sobreviventes da liga francesa. "Temos essa carga adicional de sermos os únicos representantes da França. Eu defendo sempre o futebol francês. O nosso campeonato é forte, tem boas equipas. Eliminámos o 2.º classificado da liga inglesa, e isso deve atestar a qualidade do futebol francês", acrescentou o técnico português.



Jardim lembrou ainda o facto de, mesmo com as baixas de Glik (castigado) e Falcão (lesionado), o plantel monegasco ter demonstrado mais uma vez que possui enorme qualidade. "Muitas pessoas terão pensado que o Monaco não tinha hipóteses, mas a equipa tem qualidade. Tínhamos outras opções. Fizemos três golos em Inglaterra e agora voltámos a marcar três golos. A diferença é que, desta vez, tivemos mais atenção às bolas paradas, às perdas de bola. Conseguimos a qualificação com toda a justiça", concluiu.





Os monegascos estarão no sorteio de sexta-feira na expectativa de continuar a brilhar na Europa e o técnico português destaca o facto de serem os únicos sobreviventes da liga francesa. "Temos essa carga adicional de sermos os únicos representantes da França. Eu defendo sempre o futebol francês. O nosso campeonato é forte, tem boas equipas. Eliminámos o 2.º classificado da liga inglesa, e isso deve atestar a qualidade do futebol francês", acrescentou o técnico português.Jardim lembrou ainda o facto de, mesmo com as baixas de Glik (castigado) e Falcão (lesionado), o plantel monegasco ter demonstrado mais uma vez que possui enorme qualidade. "Muitas pessoas terão pensado que o Monaco não tinha hipóteses, mas a equipa tem qualidade. Tínhamos outras opções. Fizemos três golos em Inglaterra e agora voltámos a marcar três golos. A diferença é que, desta vez, tivemos mais atenção às bolas paradas, às perdas de bola. Conseguimos a qualificação com toda a justiça", concluiu.

Depois de já ter levado o Monaco aos quartos-de-final da Liga dos Campeões em 2014/15 - então, caiu diante da Juventus, que perderia na final com o Barcelona -, Leonardo Jardim repetiu o feito esta temporada ao eliminar o Manchester City."O Monaco qualificou-se com mérito, olhando para os dois jogos. Hoje fizemos uma grande primeira parte. Não deixámos o Manchester City jogar. Sei que é difícil ficar a zeros com o City. Fazem transições muito boas, têm jogadores de qualidade na frente, alguns dos melhores avançados do mundo. Sabia que eles iam fazer um golo, mas disse que passávamos se marcássemos três e os jogadores meteram isso na cabeça", começou por salientar Jardim.