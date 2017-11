Continuar a ler

Jardim elogiou depois os jogadores, entre os quais Rony Lopes, que fez hoje uma assistência. "Ganhou experiência no Lille e hoje dá-nos agressividade ofensiva e cruzamentos. Estou contente com ele, foi chamado à Seleção Nacoinal e ainda bem. É diferente do Bernardo Silva. O Bernardo cria mais desequilíbrios com a bola no pé. O Rony é velocidade e explosão", adiantou o treinador.



Os contributos de Ghezzal, Almany Touré, Adama Traoré e Guido Carrillo foram também destacados por Leonardo Jardim, que contestou aqueles que falavam em dependência de Falcão - o colombiano, melhor marcador da equipa, foi uma das baixas. "Parece que se enganaram. Isto é um grupo. Sempre o disse e sempre o direi. Claro que gostaria que ele jogasse sempre, mas o Guido [Carrillo] fez dois golos e 'arrancou' um penálti", salientou. Jardim elogiou depois os jogadores, entre os quais Rony Lopes, que fez hoje uma assistência. "Ganhou experiência no Lille e hoje dá-nos agressividade ofensiva e cruzamentos. Estou contente com ele, foi chamado à Seleção Nacoinal e ainda bem. É diferente do Bernardo Silva. O Bernardo cria mais desequilíbrios com a bola no pé. O Rony é velocidade e explosão", adiantou o treinador.Os contributos de Ghezzal, Almany Touré, Adama Traoré e Guido Carrillo foram também destacados por Leonardo Jardim, que contestou aqueles que falavam em dependência de Falcão - o colombiano, melhor marcador da equipa, foi uma das baixas. "Parece que se enganaram. Isto é um grupo. Sempre o disse e sempre o direi. Claro que gostaria que ele jogasse sempre, mas o Guido [Carrillo] fez dois golos e 'arrancou' um penálti", salientou.

Mesmo desfalcado, o Monaco goleou (6-0) o Guingamp e Leonardo Jardim não deixou de se mostrar satisfeito com a resposta da equipa, que se mantém a quatro pontos do líder PSG a duas jornadas de receber a formação parisiense."Ao fim de 12 jornadas, o PSG está acima dos outros. Atrás, há boas equipas. Mas, neste momento, não penso no PSG. Estamos a quatro pontos e será um jogo muito importante para podermos ficar a um. Mas antes há um encontro crucial: se não ganharmos ao Amiens, o cenário é diferente", lembrou o técnico português após o encontro desta noite.