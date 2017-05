À partida, o Paris SG era visto como o grande candidato à conquista do título francês, mas do Monaco, comandado pelo português Leonardo Jardim, acabou por sair a equipa que desafiou a lógica e, a uma jornada do final, celebrou o primeiro campeonato dos últimos 17 anos. Na hora de celebrar, após o triunfo sobre o St. Étienne , Jardim não tinha dúvidas: este é o título mais importante da sua carreira."Ganhar o campeonato por uma equipa que não era vista como favorita é um grande feito. Este é o título mais importante da minha carreira enquanto treinador. Trabalhámos muito durante estes 11 meses. Mas o melhor veio com este título. Esta conquista do Monaco vale o mesmo do que o Paris SG ser campeão por quatro vezes. O PSG vencer é algo habitual, mas o Monaco...", atirou o técnico.Leonardo Jardim, recorde-se, já se havia sagrado campeão na Grécia, em 2012/13, depois de em Portugal ter ganho a Segunda Liga, pelo Beira-Mar.

Autor: Fábio Lima