Depois de ter ganho nos redutos do Arsenal (em 2014/15) e do Tottenham (já esta época, na fase de grupos), Jardim admite que os citizens são mais poderosos do que os monegascos. "Todos nos conhecem e eu sou muito realista. As duas equipas adoram jogar um bom futebol e têm jogadores para isso. As duas equipas técnicas trabalham bem. Mas em outros aspetos não se podem comparar os dois clubes, em especial no que toca a poder de ação no mercado", lembrou.E se Guardiola elogiou esta tarde o Monaco , o português também fez a análise do City. "São uma equipa forte nas transições, atacam com cinco avançados quando estão na ofensiva. São também bons defensivamente, mas temos de lhes criar dificuldades e tentar pressioná-los. Vimo-los jogar nos últimos cinco ou seis jogos", adiantou o técnico do Monaco.Jardim congratulou-se ainda com o percurso que tem tido a equipa monegasca nos últimos anos. "Mudámos muitos jogadores nas últimas três temporadas e estamos de novo nos oitavos-de-final. Isto é muito bom pois mostra que, apesar de tanta mudanças na equipa, estamos a conseguir jogar ao mais alto nível. Temos apenas dois ou três jogadores da equipa que defrontou o Arsenal há dois anos e temos um projeto onde os jovens jogadores estão a ter espaço para provar as suas capacidades", frisou.O técnico de 42 anos adiantou ainda que os 21 jogadores que seguiram para Manchester "estão todos disponíveis e prontos para jogar", mas não abriu o jogo quanto a quem substituirá o brasileiro Jemerson no eixo da defesa. "Não sei se Raggi irá jogar. Ele está pronto para jogar e pode fazê-lo em muitas posições. Glik é uma certeza, mas temos três outras possibilidades para jogar ao seu lado: Almamy Touré, Abdou Diallo e Raggi também", salientou.E ainda deixou elogios a três outros jogadores. "Fabinho tornou-se um dos melhores médios na Europa quando era lateral direito há dois anos. Falcão é um grane avançado e é fácil trabalhar com ele. Mbappé é um jovem que lancei nos profissionais e tem progredido muito este ano", concluiu.