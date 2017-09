Continuar a ler



Já relativamente a Thomas Lemar, que regressou à equipa - entrou aos 79' para o lugar de Ghezzal - após ter falhado os dois jogos anteriores devido a lesão, o técnico monegasco não abriu o jogo quanto à aposta no internacional francês como titular frente ao FC Porto. "É ainda demasiado cedo para saber se Lemar será titular. Não sei se está em condições de jogar os 90 minutos, mas é um jogador importante para nós", concluiu Jardim.



Marcelo Bielsa resignado



Quem não gostou do resultado desta noite foi, naturalmente, Marcelo Bielsa. "Foi um jogo em que fomos batidos a todos os níveis. Não estivemos à altura do nosso adversário em nenhum momento do jogo. Nós corremos muito, o Monaco correu menos mas melhor. Tentámos provocar erros ao adversário e não conseguimos. Tudo o que tentámos fazer no nosso projeto de jogo foi neutralizado pelo adversário", disse o técnico argentino do Lille, assumindo: "É impossível não estar inquieto. Sinto-me responsável pela situação."

Jardim deixou ainda elogios a Stevan Jovetic e Rachid Ghezzal, dois dos reforços contratados no último defeso e que se estrearam a marcar com a camisola do Monaco. "Jovetic conhece bem as nossas ideias. Marcou um golo, tal como Ghezzal. É um jogador de qualidade técnico, mas ainda vai melhorar o seu rendimento", adiantou.