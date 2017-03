Continuar a ler

Apesar do triunfo, o técnico dos monegascos admitiu alguma preocupação com o estado físico de Radamel Falcão. No seu regresso à equipa - entrou aos 65' -, o avançado colombiano acabou por deixar o relvado já durante os descontos na sequência de um choque com Nicolas Pallois. "Sofreu um toque violento no lado direito. Ainda vai fazer exames mas espero que não seja grave", adiantou Jardim, a quatro dias da 2.ª mão dos 'oitavos' da Champions frente ao Manchester City.



Já quanto ao erro de Subasic que permitiu o golo do Bordéus já nos instantes finais, o treinador do Monaco garantiu que não há quaisquer motivos para recriminações ao guardião croata. "Já disse ao Suba: 'quantas defesas importantes já fizeste por nós? Muitas. Por isso, pára de pensar nisso'", sublinhou Leonardo Jardim.

Após mais uma vitória do Monaco (2-1 frente ao Bordéus), Leonardo Jardim deu mais um passo na corrida ao título francês, aumentando para cinco pontos a vantagem sobre o Nice e seis sobre PSG, que joga apenas este domingo, em casa do Lorient. E, no final do encontro, o técnico português admitiu as dificuldades mas elogiou os seus jogadores."Estamos a nove jogos do fim. As equipas adversárias já nos conhecem bem e têm uma estratégia mais defensiva quando jogam aqui. Fizemos uma grande jogo frente a uma equipa compacta. Controlámos bem o encontro e soubemos guardar a bola. Dei os parabéns aos jogadores pelo que fizeram", referiu Jardim.