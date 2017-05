Continuar a ler

À margem dos prémios da Ligue 1, o Monaco recebe quarta-feira o Saint-Étienne, num jogo em que a equipa de Leonardo Jardim precisa apenas de um ponto para confirmar a conquista do título francês - um feito que o clube não consegue desde 1999/2000. Mas o treinador português rejeita abordar o jogo desta forma.



"Precisamos de demonstrar a nossa atitude habitual e a mesma ambição de sempre. Não vamos jogar para empatar. O objetivo é preparar bem a equipa e manter o grupo afastado da euforia. Vamos defrontar uma equipa de qualidade e é preciso estar a 100 por cento para vencer", atirou Jardim, em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira.



E o treinador dos monegascos deixa um aviso aos jogadores. "Trabalhámos durante 11 meses para este título, não é o momento de relaxar. Só devemos pensar no jogo de quarta-feira. E a experiência diz-nos que devemos manter a cabeça fria até ao fim porque no futebol tudo pode acontecer... recordo-vos a reviravolta do Barcelona nesta edição da Champions", frisou.



"Estou muito orgulhoso deste prémio. Mas sinto a necessidade de o partilhar com toda a minha equipa técnica: o [António] Vieira, o Nélson [Caldeira], [José] Barros, [André] Amitrano e o Carlo [Spignoli]. Todos foram importantes para esta época que ainda não acabou", referiu, em tom de aviso, indicando depois aquele que considera ser o segredo do sucesso: "Levei o Sp. Braga, Sporting, Olympiacos e Monaco à Champions mas aqui estou há três anos e o tempo de trabalho com os jogadores faz a diferença."