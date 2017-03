Continuar a ler

E se o Monaco tem de marcar pelo menos dois golos para virar o resultado da 1.ª mão, Jardim acredita não faltarão oportunidades para isso. "Penso que as duas equipas vão atacar. Vamos tentar marcar porque precisamos fazer mais dois golos do que eles para nos qualificarmos. Penso que as individualidades deles serão perigosas e podem marcar em qualquer altura. Para nos apurarmos teremos que marcar pelo menos três golos. Ambas as equipas vão respeitar o seu ADN pois é difícil mudar a mentalidade ofensiva dos jogadores. Haverá muitos espaços nas transições e, provavelmente, muitos golos", acrescentou o português.



"Já disse aos jogadores que não podemos mudar o que trabalhamos até agora. Teremos que evitar repetir os erros que cometemos na 1.ª mão e manter a mesma qualidade de jogo. Podemos fazer o mesmo a nível ofensivo, mas é preciso termos mais atenção defensivamente. Já revi duas vezes o jogo de Manchester e mantenho a mesma impressão: perdemos o encontro nos pequenos pormenores", frisou.



Leonardo Jardim adiantou ainda que Radamel Falcão está nos eleitos mas admitiu que o avançado colombiano poderá não ser titular frente ao City. "Ele está a sentir-se melhor mas não sei se estará pronto para ser titular. Vamos esperar por amanhã para tomar uma decisão", referiu o técnico do Monaco, garantindo que Falcão continuará a ser o marcador de penáltis - só se o colombiano (que falhou um penálti na 1.ª mão) não estiver em campo, é que a responsabilidade passará para Fabinho. E se o Monaco tem de marcar pelo menos dois golos para virar o resultado da 1.ª mão, Jardim acredita não faltarão oportunidades para isso. "Penso que as duas equipas vão atacar. Vamos tentar marcar porque precisamos fazer mais dois golos do que eles para nos qualificarmos. Penso que as individualidades deles serão perigosas e podem marcar em qualquer altura. Para nos apurarmos teremos que marcar pelo menos três golos. Ambas as equipas vão respeitar o seu ADN pois é difícil mudar a mentalidade ofensiva dos jogadores. Haverá muitos espaços nas transições e, provavelmente, muitos golos", acrescentou o português."Já disse aos jogadores que não podemos mudar o que trabalhamos até agora. Teremos que evitar repetir os erros que cometemos na 1.ª mão e manter a mesma qualidade de jogo. Podemos fazer o mesmo a nível ofensivo, mas é preciso termos mais atenção defensivamente. Já revi duas vezes o jogo de Manchester e mantenho a mesma impressão: perdemos o encontro nos pequenos pormenores", frisou.Leonardo Jardim adiantou ainda que Radamel Falcão está nos eleitos mas admitiu que o avançado colombiano poderá não ser titular frente ao City. "Ele está a sentir-se melhor mas não sei se estará pronto para ser titular. Vamos esperar por amanhã para tomar uma decisão", referiu o técnico do Monaco, garantindo que Falcão continuará a ser o marcador de penáltis - só se o colombiano (que falhou um penálti na 1.ª mão) não estiver em campo, é que a responsabilidade passará para Fabinho.

Leonardo Jardim sabe que o Monaco tem à sua espera uma missão muito complicada na receção ao Manchester City mas o técnico português mostrou-se tranquilo na abordagem da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, confiante que a reviravolta na eliminatória é possível - os ingleses venceram por 5-3 no primeiro jogo."Não tenho medo deste tipo de jogos. Gosto deles. Tenho mais receio quando defrontamos clubes mais pequenos e somos favoritos. Todos precisam de desfrutar destas noites, sejam jogadores ou treinadores. Qualquer pessoa que é apaixonada por futebol adora estas noites", sublinhou o treinador dos monegascos na antevisão do encontro de amanhã no Louis II.