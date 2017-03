Continuar a ler

Depois de falhar a receção ao Nantes de Sérgio Conceição devido a um problema físico, o goleador Falcão deve voltar aos convocados do Monaco mas com uma condicionante. "O Falcão talvez possa jogar contra o Bordéus mas terá muito poucas hipóteses de ser titular", garantiu o treinador português, de 42 anos, explicando depois por que razão El Tigre deverá iniciar a partida no banco de suplentes: "É preciso deixar o Kylian [Mbappé] um pouco tranquilo. É importante manter a cabeça fria e continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver."Jardim aproveitou depois para reafirmar que o objetivo do regresso de Falcão ao principado era muito claro. "Falcão está de volta ao seu melhor nível? Digo isso desde que ele regressou ao Monaco. Os números estão à vista de todos", explicou. O líder da Ligue 1 iniciou o ano de 2017 a todo o gás – 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos – e deseja ganhar para pressionar o PSG, que só joga domingo.