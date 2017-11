Substituído aos 25' do encontro com o Besiktas (1-1) devido a queixas no ombro direito, Thomas Lemar viu confirmada esta quinta-feira uma lesão que o vai afastar dos relvados três a quatro semanas, segundo anunciou o Monaco no respetivo site oficial após o internacional francês ter realizado os devidos exames médicos.De acordo com os campeões franceses, Lemar, de 21 anos, sofreu uma entorse acromioclavicular do ombro direito e, por isso, vai ficar fora das opções de Leonardo Jardim nos próximos jogos, a começar pela receção ao Guingamp, já no próximo sábado. O médio deve também falhar o jogo com o RB Leipzig, para a Liga dos Campeões, agendado para dia 21, arriscando-se igualmente a ser baixa no duelo com o PSG, no dia 26. O jovem jogador deverá, em princípio, poder jogar na visita ao FC Porto, a 6 de dezembro.Thomas Lemar, que se juntou na lista de indisponíveis do Monaco a Falcão, Sidibé e Kongolo, ficou também fora da lista de convocados da seleção francesa, hoje anunciada por Didier Deschamps - Sidibé também não foi, naturalmente, chamado para os encontros de preparação que os vice-campeões europeus vão fazer com o País de Gales (dia 10) e a Alemanha (dia 14).