"Este ano não estivemos ao nível exigido para esta competição, com três derrotas em casa e dois empates fora. Há que construir uma equipa forte para a próxima época [na Champions]. Isto é cíclico, a direção já o previa", disse Jardim no fim do jogo. Diga-se ainda que, além das vendas, o Monaco ainda tem elementos influentes lesionados como Sidibé e Lemar que, em condição normal, seriam titulares. E é com este cenário que Jardim prepara o clássico de domingo frente ao PSG.



O Monaco disse adeus à Europa depois de uma goleada caseira que mais não é do que o espelho de um defeso bastante doloroso em termos desportivos para o clube. Leonardo Jardim até fez... 177,5 milhões de euros em vendas, mas é caso para dizer que ficaram os dedos e foram-se os anéis!O atual campeão francês leva sete jogos seguidos sem vencer na Champions mas o 1-4 frente ao Leipzig deixa à vista o problema europeu da equipa. Em relação ao onze que defrontou a Juventus nas ‘meias’ da época passada, Jardim perdeu pelo menos um elemento por sector: Mendy na defesa, Bakayoko e Bernardo Silva no meio-campo e ainda Mbappé no ataque. Quatro jogadores que faziam a diferença e que saíram a peso de ouro.