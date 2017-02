Continuar a ler

De qualquer forma, apesar de alguma insatisfação, Jardim prometeu, em conferência de imprensa, total concentração numa partida em que está em jogo a liderança do campeonato - até porque o PSG, com menos três pontos do que o duo da frente, está à espreita.



"O mais importante é sempre o próximo jogo. É um dérbi, em casa. O nosso objetivo é dar o máximo para ganhar. Não é uma vingança. Claro que não esquecemos o jogo da primeira volta [derrota por 4-0], mas o mais importante é conquistar os três pontos. Haverá tensão, talvez provocações, temos de nos manter concentrados. Os nossos jovens têm de aprender a ultrapassar a tensão deste tipo de jogos", salientou o treinador da equipa monegasca.

Jardim deixou ainda elogios ao adversário. "O Nice é uma grande equipa, muito forte. Tem uma defesa e um ataque muito experientes, vai ser um grande jogo. Eles apenas têm o campeonato e podem gerir o plantel. O Nice vai lutar pelo título até final", sublinhou, destacando o italiano Mario Balotelli: "É um jogador de grande qualidade e decisivo. Ele dá experiência à equipa mas não está só. Seri e Dante são também muito bons."



Lucien Favre, treinador da turma rival, também foi destacado pelo português. "Ele tem opções muito boas. Equilibra bem a sua equipa entre juventude e experiência. É muito duro, está a fazer um bom trabalho. Não sei se foi intencional sair das outras competições para ter se concentrar apenas no campeonato. Talvez seja uma estratégia para ter mais força", concluiu.

Três dias (mais menos de 72 horas) depois ter precisado de 120 minutos para bater o Chambly na Taça de França, o Monaco tem no sábado mais um dérbi da Côte d'Azur, frente ao vizinho Nice, pela frente. E, na antevisão do duelo entre os dois primeiros da Ligue 1 - as duas equipas têm 49 pontos -, Leonardo Jardim não deixou de criticar o facto deste encontro estar agendado para as 17 horas (16h00 em Portugal) de sábado."Estou um pouco surpreendido com o calendário. Como é possível jogar na quarta-feira e seguir-se um jogo grande com o Nice no sábado?. Estamos em final de fevereiro e pode haver mais cinco ou seis jogadores lesionados suplementares. As equipas que estão em prova nas quatro competições devem ser protegidas. E não é a primeira vez que isto acontece", referiu o técnico português, sublinhando: "Estamos orgulhosos por estar ainda nas quatro competições mas sei que isso vai fatigar a equipa."