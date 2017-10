Continuar a ler

No lote de 20 eleitos estão, por outro lado, os portugueses João Moutinho e Rony Lopes. Kévin Ndoram foi igualmente chamado pela primeira vez esta época e Terence Kongolo regressa.



Lista de convocados



Guarda-redes: Subasic, Benaglio e Sy.



Defesas: Sidibé, Touré, Glik, Jemerson, Kongolo e Jorge.



Médios: Moutinho, Tielemans, Meïté, Ndoram, Lemar, Rony Lopes, Boschilia e Adama Traoré.



Depois da paragem para os jogos das seleções nacionais, o campeão Monaco tem já esta sexta-feira uma complicada deslocação a Lyon, na abertura da 9.ª jornada da Ligue 1. Tal como Leonardo Jardim admitira na véspera, o colombiano Falcão não foi convocado por só ter regressado hoje da América do Sul, ficando a descansar. Já o brasileiro Fabinho fica de fora por castigo e o montenegrino Jovetic é baixa depois de ter regressado lesionado da seleção.Os monegascos contam, assim, com três baixas de peso para o duelo frente à equipa de Anthony Lopes, que tem feito a vida negra ao técnico português - só ganhou dois (um nos penáltis) dos sete confrontos anteriores com o Lyon. A estes juntam-se ainda o italiano Andrea Raggi e o argelino Rachid Ghezzal, ambos de fora por opção, com este último impedido, assim, de defrontar a antiga equipa.