Eis chegado o dia tão esperado por Jardim. Se por volta das 22 horas o treinador do Monaco estiver com uma garrafa de champanhe na mão é sinal de que conseguiu, no mínimo, um empate na receção ao Saint-Étienne e, como tal, conquistou a Ligue 1.

A Leonardo basta 1 ponto para imitar a proeza de Artur Jorge, o único técnico luso a vencer a Ligue 1. Fê-lo em 1993/94 ao serviço do PSG, ia Jardim a caminho... dos 20 anos. Mas não só! Pode tornar-se o primeiro treinador estrangeiro a conduzir o Monaco ao triunfo na prova. Até agora esse é um clube estritamente para franceses: Lucien Leduc (3 títulos), Gérard Banide (1), Arsène Wenger (1), Jean Tigana (1) e Claude Puel (1).

A lotação do Louis II já está esgotada – Jorge Mendes, agente, entre outros, de Bernardo Silva, é um dos que estarão na bancada – para um duelo que promete ser equilibrado... se se cumprir a tradição! Vejamos o que sucedeu nas últimas dez vezes que as equipas se enfrentam no Principado para a Ligue 1: 3 vitórias do Monaco, 4 empates e 3 triunfos do Saint-Étienne. A onda de lesões nos verdes (8) pode desequilibrar a balança...

Oferta milionária do Inter

O percurso de Leonardo tem despertado o apetite dos tubarões. Segundo o ‘Le Parisien’, o Inter terá contactado a ‘entourage’ de Jardim e apresentado uma proposta de 5 milhões líquidos por ano. Nem a oferta nem o facto de liderar (61%) a votação do ‘L’Équipe’ para Treinador do Ano (Conceição segue no 3º lugar com 9%) distraem o luso, que só pensa em colocar um ponto final na questão do título.