A polémica com a Catalunha está longe de chegar ao fim e poderá ter implicações no futebol, como avisou ontem Javier Tebas. O presidente da liga espanhola foi claro ao enviar um sério aviso aos clubes de Barcelona que, caso o Parlamento da Catalunha vá em frente com a declaração de independência como prometeu, pondera avançar mesmo com a exclusão do Barça, Espanyol e Girona do campeonato espanhol.

"Temos de ser prudentes mas estamos atentos. Primeiro é preciso ver o que acontece com a declaração da independência. Se esta for para a frente, terei de comunicar automaticamente os clubes catalães da Liga. Creio que legalmente não poderá haver uma rutura no imediato mas temos de ponderar todas as hipóteses. Se os clubes de Barcelona apoiarem a independência da região, terão de ser afastadas das competições. A nossa obrigação é ouvir todas as partes mas temos de cumprir o regulamento. Mas por absurdo, se é possível haver um campeonato sem Barcelona nem Espanyol", explicou Javier Tebas, acrescentando que ainda é cedo para tomar decisões: "A chave neste processo estará no papel da Federação de Futebol da Catalunha. Tudo dependerá se ela quiser continuar a fazer parte da federação espanhola. Recordo que a liga é formada por clubes profissionais inscritos na Federação Espanhola e tutelada pelo Estado", acrescentou.

Autor: Diogo Jesus