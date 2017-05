Continuar a ler

Já quanto a Moutinho diz: "Não sei bem como dizer mas é um inquilino sagrado. Ilumina-nos o tempo todo. Vou chamar-lhe anão para me vingar (risos). Ele é pequeno mas é um grande jogador. Jogou pouco no início da época mas recuperou bem".



As alcunhas no Monaco: imagina o que chamam a Moutinho e Bernardo Silva?

Jemerson foi desafiado pelo 'L'Équipe' a avaliar a época do Monaco e a dar um alcunha aos companheiros de equipa. João Moutinho e Bernardo Silva não escaparam à apreciação do defesa brasileiro."Fez uma época fantástica. Nos treinos e nos jogos faz coisas de loucos. Podes pensar que ele vai perder a bola mas não, ela está sempre nos seus pés. Ninguém sabe como ele faz isso. É um mágico ou então um elfo com as suas orelhas bizarras", refere sobre Bernardo Silva, entre risos.

Autor: Sandra Lucas Simões