Defoe jogou pela última vez ao serviço da Inglaterra a 15 novembro de 2013, alinhando os últimos 24 minutos na derrota (0-2) frente ao Chile, num jogo particular, disputado em Wembley.



A convocatória tem ainda como novidade as estreias de James Ward-Prowse e Nathan Redmond, ambos do Southampton. Jake Livermore (WBA) regressa cinco anos depois da sua única internacionalização, enquanto Michael Keane (Burnley) volta também a ser chamado, depois de o ter sido em outubro passado - então, não chegou a ser utilizado.



A Inglaterra defronta a Alemanha a 22 de março, quatro dias antes de receber em Wembley a Lituânia, na 5.ª jornada do Grupo F da fase de apuramento para o Mundial'2018. Após quatro jornadas, os ingleses lideram isolados o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Eslovénia, seis da Eslováquia e cinco da Lituânia.



Lista de 26 convocados



Guarda-redes: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino/ITA) e Tom Heaton (Burnley)



Defesas: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (Burnley), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City) e Kyle Walker (Tottenham).



Médios: Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Ross Barkley (Everton), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Nathan Redmond (Southampton), Raheem Sterling (Manchester City) e James Ward-Prowse (Southampton).



O veterano avançado Jermain Defoe, agora no Sunderland, está de regresso à seleção inglesa quatro anos depois, para o particular com a Alemanha e o jogo de qualificação para o Mundial'2018 face à Lituânia.Com 34 anos, Defoe beneficiou das lesões dos também avançados Harry Kane (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United) e Daniel Sturridge (Liverpool) para integrar os eleitos do selecionador Gareth Southgate.