O Bayern Munique persegue a conquista do quinto título consecutivo de campeão alemão, para além de marcar presença nos quartos de final da Liga dos Campeões e nas meias-finais da Taça da Alemanha. Jérôme Boateng não joga desde a derrota do Bayern Munique em casa dos russos do Rostov, a 23 de novembro de 2016, para a fase de grupos da Liga dos Campeões , dado ter parado para a realização de uma cirurgia ao ombro direito.Ancelotti, que atualmente tem recorrido à dupla de centrais constituída por Mats Hummels e Javi Martinez, congratulou-se pelo regresso à competição do campeão do mundo em 2014, no Brasil, que joga na seleção germânica ao lado de Hummels."Boateng é um central fantástico. O seu regresso dá-me hipóteses de rodar a equipa nesta fase crucial da época, em que vamos ter muitos jogos importantes em abril", referiu o treinador do Bayer Munique.O Bayern Munique persegue a conquista do quinto título consecutivo de campeão alemão, para além de marcar presença nos quartos de final da Liga dos Campeões e nas meias-finais da Taça da Alemanha.

O alemão do Bayern Munique Jérôme Boateng, ausente dos relvados por lesão há quatro meses, vai regressar no sábado à competição, frente ao Eintracht Frankfurt , confirmou esta sexta feira o treinador italiano Carlo Ancelotti."Não vai começar de início, mas vou fazer com que jogue. Ele está em forma", assegurou Carlo Ancelotti, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Frankfurt.

Autor: Lusa