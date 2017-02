Continuar a ler

Antigo braço direito de Joseph Blatter, ex-presidente da FIFA, também suspenso por seis anos, de uma pena inicial de oito, Jérôme Valcke foi afastado do cargo a 17 de setembro de 2015, depois de ter sido implicado num caso de revenda de bilhetes para o Mundial2014.De acordo com a nota publicada no sítio do TAS, o francês Jérôme Valcke interpôs recurso contra a suspensão de dez anos aplicada pela FIFA e pretende que a pena seja levantada rapidamente e de forma permanente.