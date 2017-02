Continuar a ler

Contratado pelo PSG por 25 milhões de euros, no verão de 2016, Jesé falhou redondamente em Paris - marcou dois golos em 14 jogos na primeira metade de época - e tenta agora relançar-se no Las Palmas, onde fez apenas quatro jogos, não marcando qualquer golo. Ainda assim, admite que espera "regressar um dia ao Real Madrid", que é o clube onde nasceu.



Na véspera de reencontrar o Real Madrid , agora ao serviço do Las Palmas , o avançado espanhol Jesé culpou os problemas físicos pelo facto de não se ter imposto nos merengues, de onde saiu no verão de 2016 rumo ao PSG - o clube francês emprestou-o no mercado de janeiro à turma das Canárias, de onde é natural. Em entrevista à 'Marca', o jogador de 24 anos lembra a passagem pela casa 'blanca' e garante que seria "titular indiscutível" na equipa de Zidane se não fosse a rotura dos ligamentos cruzados no joelho direito sofrida em março de 2014."Disse há alguns anos que pensava conquistar um dia a Bola de Ouro, mas nessa altura tinha acabado de bater o recorde de golos no Castilla e estava lançado para bater o de Raúl na equipa principal do Real Madrid. Agora, é mais complicado. A lesão que sofri travou a minha carreira. E isto não é uma desculpa, é a realidade. Quando regressei, depois da lesão, de uma infeção e de uma recuperação de nove meses tive muitas dificuldades até me sentir bem novamente. Não gosto de me comparar com os outros, mas sem esta lesão seria certamente um titular indiscutível no Real Madrid", referiu o espanhol.