Continuar a ler





Recorde-se que, depois da falência do clube que estava na Serie A, o novo Parma foi obrigado a recomeçar em 2015/16 na Serie D (4.º escalão italiano), garantindo de imediato a promoção. O mesmo aconteceu em 2016/17, época em que garantiu a subida à Serie B, competição na qual ocupa atualmente a 4.ª posição, com 20 pontos em 12 jornadas, apenas menos um do que o líder Palermo. Ou seja, está na luta pela terceira subida seguida, tendo à vista o regresso à elite do futebol italiano. Em junho, a Desports adquiriu 30% do Parma e comprometeu-se em aumentar essa percentagem para 60%, um processo que fica agora concluído, permitindo a Jiang Lizhang estender a sua influência no futebol europeu, pois já é proprietário dos espanhóis do Granada a 100%.

Após depositar o valor previsto no acordo assinado em junho deste ano, que permite à empresa asiática - especializada em marketing e direitos desportivos, tendo adquirido os direitos de transmissão da Liga dos Campeões e da Liga Europa para a China entre os anos 2018 e 2021 - ficar com 60% do capital da sociedade Parma Calcio 1913, Jiang Lizhang é esperado em Itália a 15 de novembro para assumir formalmente a presidência do clube.