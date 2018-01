Continuar a ler

Foi a segunda passagem do avançado pelo clube paulista, contribuindo para a conquista do Brasileirão, que lhe deu também o prémio de melhor jogador de 2017.



O jogador conta com cinco golos em 20 internacionalizações pela seleção brasileira.



O Nagoya Grampus, equipa que subiu à principal Liga japonesa, depois de três épocas no escalão secundário, anunciou esta quarta-feira a contratação do internacional brasileiro Jô.O avançado, de 30 anos, chega ao Nagoya proveniente dos brasileiros do Corinthians, equipa campeã brasileira em que Jõ se destacou na última temporada, a marcar 25 golos, 18 no campeonato, em 61 jogos disputados.

Autor: Lusa