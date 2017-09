Continuar a ler

Antes, Pedro Sousa, 102.º do 'ranking' mundial, tinha garantido a presença na segunda ronda, ao vencer o belga Arthur De Greef, 181.º, por 6-1, 6-4.



O número dois português, sexto cabeça de série, vai defrontar na segunda eliminatória o vencedor do encontro entre os espanhóis Carlos Taberner e Inigo Cervantes.



João Domingues foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do 'challenger' de Roma, ao perder com o espanhol Tommy Robredo, num encontro em que chegou a dispor de quatro pontos para assegurar o triunfo.Perante o antigo número cinco mundial e atual 149.º, Domingues, 181.º, chegou a estar a vencer por 4-1 no terceiro 'set' e dispôs de quatro 'match points', mas acabou por perder por 7-5, 6-3, 7-6 (7-4), em duas horas e 26 minutos.

Autor: Lusa