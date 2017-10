Continuar a ler

Sobre Luciano Spalletti, o médio sublinha que o técnico do Inter está "a fazer bem o seu trabalho", que está "determinado" e que tem sido "uma grande ajuda" para o bom arranque do clube na Serie A.



O Inter é, com sete jornadas disputadas, terceiro com os mesmos 19 pontos da Juventus, estando a apenas dois do líder Nápoles. O Milan, com 12, ocupa a 7.ª posição. Sobre Luciano Spalletti, o médio sublinha que o técnico do Inter está "a fazer bem o seu trabalho", que está "determinado" e que tem sido "uma grande ajuda" para o bom arranque do clube na Serie A.

Dia 15, Milão vai parar para assistir ao dérbi da cidade entre Inter e Milan. De um lado - o nerazzuro - estará João Mario; do outro - o rossonero -, é André Silva quem vai liderar o ataque da formação comandada por Vicenzo Montella. O primeiro protagonista abordou o encontro minutos após o Andorra-Portugal, aos microfones do canal 'Premium Sport', assumindo que apesar de estar tão tranquilo como o ex-FC Porto, o objetivo é sair vencedor - e continuar a luta pela conquista da liderança."É um jogo muito especial. O Inter está bem e queremos vencer em nossa casa: esperamos que os adeptos nos possam ajudar", desejou João Mário, concretizando: "Se falei do dérbi com o André? Sim... ele quer ganhar, mas eu também! Ainda assim, agora é tempo de nos concentrarmos na Seleção".

Autor: Bruno Fernandes