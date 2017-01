João Mário foi o convidado do programa ‘Caffe Doppio’ da televisão do Inter, no qual foi questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo vir a representar os nerazzurri e o médio português brincou com a situação, adiantando que está a servir de intermediário nas negociações."Quando é que ele vem para o Inter? Estamos a falar sobre isso... [risos]. Digamos que está difícil", disse, deixando elogios ao capitão da Seleção Nacional. "É uma grande pessoa, um líder nato. É a nossa bandeira", destacou João Mário, recordando o feito inédito de Portugal em França. "Vencer o Europeu foi uma experiência única. Desde criança que sonhava vencer algo pelo meu país, mas nunca imaginei uma experiência assim!"Durante a conversa falou ainda sobre os ídolos, confessando a admiração por "Zidane e Rui Costa": "Ambos fantásticos e elegantes."