O treinador do Inter, Luciano Spaletti, já poderá contar com João Mário para o jogo frente ao Nápoles. O médio português falhou o dérbi com uma amigdalite e voltou a treinar-se com o restante grupo, sendo muito provável que seja convocado.O regresso do internacional português chega numa boa altura, atendendo à indisponibilidade de Brozovic, que sofreu uma lesão muscular durante o encontro da seleção croata.

Autor: Bruno Dias