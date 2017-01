João Sacramento vai reforçar a equipa técnica do Lille, clube do principal escalão do futebol francês, no qual atuam os portugueses Ronny Lopes e Éder. O técnico luso ocupará o cargo de treinador-adjunto, ficando responsável pela área de observação (scouting) dos adversários, função que já desempenhava no Monaco de Leonardo Jardim.

Continuar a ler

Aos 28 anos, o jovem técnico natural de Barcelos chega ao Lille, para trabalhar ao lado de Patrick Collot, depois de já ter 'ajudado' técnicos como Gary Speed e Chris Coleman (País de Gales) ou Claudio Ranieri e Leonardo Jardim (Monaco).



"Estou muito feliz e orgulhoso por poder participar no projeto do Lille. Obrigado aos senhores Gerard Lopez, Marc Ingla e Luís Campos pela a sua confiança. Abordo esta nova aventura com grande motivação e ambição para ajudar o clube e os jogadores a alcançarem a excelência", explica João Sacramento, em declaração ao site do clube gaulês.

Futebolista dos escalões de formação do Sp. Braga, João Sacramento notabilizou-se mais a observar o jogo do que a praticá-lo. Fez várias licenciaturas e mestrados na área do treino e é frequentemente convidado a partilhar os seus conhecimentos sobre metodologia, em páises como Portugal, Espanha e Estados Unidos da América.

Autor: João Lopes