O Palermo vai reforçar-se com um internacional Sub-18 português. João Silva recusou renovar contrato com a Udinese e está a caminho do principal clube da Sicília onde há bem pouco tempo jogararam craques como Cavani, Dybala e Pastore.Central canhoto, João Silva vai para a terceira temporada no futebol italiano. A Udinese descobriu-o no Imortal, manteve-o nas suas fileiras no primeiro ano e em 2016/17 emprestou-o ao Entella. As prestações de João Silva valeram-lhe um lugar no 11 ideal do Campeonato de Primavera. Agora, no Palermo vai ter a companhia de outro português: o extremo Zé Maria.