Um golo português salvou o Entella de perder o duelo com o Bologna na ronda 18 do campeonato de Primavera. João Silva marcou no último minuto de jogo e ajudou a segurar a quinta posição na tabela que pode garantir à sua equipa a passagem à fase final da competição.O jovem central português, de 19 anos, está emprestado pela Udinese e tem sido chamado com regularidade aos treinos da formação principal do Entella, que milita na Série B. Ele que já passou por Benfica e Juventus.

Autor: Ricardo Vasconcelos