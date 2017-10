Titular na equipa Sub-18 do Arsenal, João Virgínia estreou-se esta segunda-feira ao serviço da equipa de reservas dos gunners, num jogo que acabou por ditar a vitória do Tottenham, no dérbi londrino, por 3-2.O jovem guarda-redes, de 18 anos, trocou o Benfica pelo Arsenal na época 2015/16. Ao longo das duas épocas com a camisola dos londrinos, tem surpreendido e mostrado qualidade, o que lhe tem valido algumas chamadas para treinar com equipa principal.