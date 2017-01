O capitão do Bétis Joaquín vai ficar afastado dos relvados cerca de três a quatro semanas, devido a uma entorse no joelho direito no treino de terça-feira, anunciou esta quinta-feira o clube espanhol.Os exames médicos realizados confirmaram as suspeitas iniciais e Joaquín junta-se na enfermaria do Bétis ao paraguaio Tonny Sanabria e ao chileno Felipe Gutierrez, que se encontram a recuperar de lesões.Joaquín, de 35 anos, terá o joelho imobilizado durante os primeiros dez dias de convalescença, até que o inchaço diminua, e, a partir daí, iniciará uma segunda fase de reabilitação física e, dependendo de sua evolução, será reincorporado no treino.

Autor: Lusa