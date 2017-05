Joel Pereira ficou feliz pela estreia a titular pelo Manchester United, este domingo, diante do Crystal Palace (2-0), em jogo a contar para a última jornada do campeonato inglês. Em declarações à sua assessoria de imprensa, o guarda-redes português agradeceu a José Mourinho."Fico muito feliz com o meu primeiro jogo como titular pelo Manchester United. Gostaria de agradecer ao treinador José Mourinho pela confiança que me deu. A equipa jogou muito bem e conseguimos um resultado positivo e não levar nenhum golo", disse o futebolista, de 20 anos, depois do encontro realizado em Old Trafford.Joel Pereira, que começou a temporada no Belenenses, já pensa na final da Liga Europa, diante do Ajax. "Espero que possamos fechar a temporada com chave de ouro, conquistando mais um título. O Ajax tem ótima equipa e temos de estar preparados e concentrados para essa final, de modo a conquistar esse título inédito para o clube", concluiu o jogador, que na lista do Benfica como alternativa à sucessão de Ederson.

Autor: Nuno Martins