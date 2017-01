Continuar a ler

O jovem guarda-redes, de 20 anos, considerou vantajoso regressar ao clube treinado pelo compatriota José Mourinho, o que lhe permite "trabalhar com alguns dos melhores jogadores mundiais", apesar de ter considerado positiva a passagem pelo Belenenses.



"Foi a primeira vez que joguei na Liga portuguesa. As pessoas apenas me conheciam dos jogos das camadas jovens das seleções e por isso penso que foi importante. [...] Foi uma ótima experiência", observou o jogador, que disputou 10 jogos pela equipa lisboeta.



O guarda-redes português Joel Pereira disse esta quarta-feira que já estava preparado para regressar ao Manchester United, depois de ter jogado no Belenenses na primeira metade da época futebolística, por empréstimo do clube inglês."Penso que se deve avançar passo a passo em tudo na vida. Sinto que estou preparado para dar este passo e estou apenas concentrado nele e em treinar bem. Quero trabalhar bem e provar o meu valor", disse Joel Pereira, em entrevista divulgada no site oficial do Manchester United.

Autor: Lusa