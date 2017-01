Continuar a ler

Depois de ter estado emprestado ao Belenenses na primeira metade da época, Joel Pereira regressou a Inglaterra e José Mourinho lançou-o no lugar do argentino Sergio Romero para os minutos finais do encontro com o Wigan. Curiosamente, o guardião já tinha jogado frente ao mesmo adversário, num encontro particular da pré-temporada, cumprindo então os últimos oito minutos do encontro, naquela que foi a sua estreia absoluta com a camisola da primeira equipa dos red devils.



Além da estreia, Joel Pereira também festejou a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, numa vitória tranquila do Man. United. Fellaini (44'), Chris Smalling (57'), Mkhitaryan (74') e Schweinsteiger (81'), este igualmente a estrear-se esta época, fizeram os golos da equipa de José Mourinho.

O guarda-redes português Joel Pereira vestiu pela primeira a camisola do Manchester United numa partida oficial como jogador do Manchester United, entrando aos 80' na goleada (4-0) ao Wigan Athletic, em Old Trafford, na 4.ª eliminatória da Taça de Inglaterra."Foi sensacional fazer o minha estreia em casa com uma grande vitória. Estou muito feliz em poder jogar este meu primeiro jogo no estádio de Old Trafford. Gostaria de agradecer ao treinador José Mourinho pela oportunidade e foi fantástico jogar com esta atmosfera. Também já falei com a minha família e estão todos felizes e orgulhosos. Trabalhei muito para chegar aqui e agradeço o apoio de todos", referiu o jovem guarda-redes português, de 20 anos.