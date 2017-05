Ainda antes de José Mourinho ter confirmado que o português irá ser opção diante do Crystal Palace, no domingo, o guarda-redes Joel Pereira admitiu estar ansioso pela chegada desse encontro, no qual espera ser utilizado pelo Manchester United. Um momento especial para o jovem, que desta forma terá a chance de atuar no chamado Teatro dos Sonhos, o mítico Old Trafford."Espero que sim [jogar no domingo], vamos ver como corre. Estou a trabalhar no duro para isso e, se tiver a oportunidade, vou agarrá-la com as duas mãos. Já foi um sonho ter jogado com o Wigan [entrou como suplente utilizado]. Trabalho duro por momentos como esse e espero ter mais chances e mais minutos no futuro", disse o jovem, após a gala de entrega dos prémios do Man. United.Recorde-se que Joel Pereira, de 20 anos, está nos red devils desde 2015, tendo jogado na primeira metade da temporada ao serviço do Belenenses - precisamente por empréstimo dos ingleses.

Autor: Fábio Lima