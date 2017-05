Continuar a ler

O médio, de 34 anos, regressou ao Burnley no mercado de inverno, depois de passar pelos escoceses do Rangers, e disputou ainda 18 jogos pela equipa inglesa, quase sempre a titular.O jogador foi suspenso pela FA devido a apostas , mas já disse que irá recorrer, explicando que estava viciado no jogo e que irá apresentar provas médicas do seu problema junto do organismo.Em novembro, Barton já tinha sido suspenso um jogo pela Federação escocesa, também devido a apostas, e o médio acabaria por deixar o Rangers por acordo mútuo, após um diferendo que teve com o treinador de então, Mark Warburton, e um companheiro.O futebolista, que tem uma internacionalização, passou também por clubes como o Manchester City, Newcastle, Queens Park Rangers e Marselha.