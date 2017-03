Apodi, defesa direito da Chapecoense , terá sido esta sexta-feira agredido com socos por parte do empresário Norberto Arruda, à saída da Arena Condá, segundo adianta o clube de Santa Catarina em comunicado. De acordo com a imprensa brasileira, Norberto Arruda reclama uma dívida do jogador, tendo a situação acabado por resultar no confronto físico.De acordo com os relatos vindos do outro lado do Atlântico, inicialmente tudo começou numa conversa, até que, quando estavam próximos do carro de Apodi, sucedeu a referida agressão. A situação acabou por não ter maiores consequências devido à presença de outros colegas e de seguranças, que acabaram por conseguir separar os dois. De seguida, o lateral direito deslocou-se à esquadra de polícia mais próxima e apresentou queixa contra o agente em causa.

Autor: Fábio Lima