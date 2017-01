Choque arrepiante com Cahill deixou Mason KO

Ryan Mason, jogador de Marco Silva no Hull City, foi operado de urgência este domingo a uma fratura no crânio, contraída no encontro com o Chelsea, após um choque com Gary Cahill, cabeça com cabeça. Apesar da gravidade da situação, o clube inglês afirmou, em comunicado, que o médio de 25 anos está "estável" e que permanecerá no hospital nos próximos dias. Segundo a imprensa inglesa, Mason sofreu ainda uma hemorragia cerebral.Tudo sucedeu nos instantes iniciais do encontro, em Londres, quando o choque com o central dos blues obrigou a uma paragem de oito minutos para assistência a Mason. O futebolista do Hull acabou por ser removido do relvado de maca, com um colar cervical e ainda uma máscara de oxigénio.