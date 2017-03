Esteve Monterde, jovem de 21 anos do Córdoba, era até hoje um nome praticamente desconhecido no futebol espanhol, mas esta segunda-feira tudo mudou... Em causa esteve o facto de Monterde ter colocado à venda, no site Wallapop, o equivalente em Espanha ao Custo Justo ou OLX, um casaco do clube que representa "completamente novo, com a etiqueta", a troco de 35 euros.A situação motivou desde logo muitas interpretações, com várias pessoas a acusarem o jovem de 21 anos de estar a tentar fazer dinheiro extra graças ao facto de ser jogador do clube, levando mesmo o próprio futebolista a justificar-se e posteriormente a pedir desculpa.Primeiro, a explicação: ao que tudo indica, o jovem terá perdido as calças do seu fato de treino, vendo-se forçado a comprar um novo. Pouco depois, a peça inicialmente perdida acabaria por aparecer, deixando Esteve com umas calças e dois... casacos. A solução encontrada? Recorrer ao Wallapop para vender a peça a mais. Tudo teria corrido bem, não tivesse o jovem decidido transacionar aquela peça de roupa utilizando a sua própria identificação, algo que acabou por ser 'apanhado' por um adepto, que posteriormente partilhou a história nas redes sociais.Percebendo as proporções que o caso tomou, o jogador acabou por recorrer às redes sociais do clube para pedir desculpa pelo sucedido, assegurando que não voltará a repetir tal ato.

Autor: Fábio Lima