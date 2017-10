Jogador do Corinthians irritou adeptos do São Paulo com gesto obsceno

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu esta segunda-feira o médio Gabriel, do Corinthians, com dois jogos de suspensão, devido aos gestos obscenos protagonizados pelo jogador na direção dos adeptos rivais na semana passada, aquando do clássico com o São Paulo.Gabriel acabou por pedir desculpa pelo seu ato, mas ainda assim não escapou a uma suspensão, que mesmo assim até foi mais ligeira do que aquilo que poderia ter sido, já que o máximo previsto para estes casos é de seis encontros de castigo.

Autor: Fábio Lima