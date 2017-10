Djené Dakonam Ortega es tan grande que lo mismo te seca a Luis Suárez que vuelve a su casa tras entrenar en Cercanías. Respect pic.twitter.com/FBzpJNcWeu — Álvaro C. (@TheAlvarovic) 28 de setembro de 2017

Elemento em evidência no arranque de temporada do Getafe, o lateral direito Djené Dakonam foi esta segunda-feira destacado em Espanha por aquilo que se pode considerar o seu jeito humilde de viver. É que, ao contrário de grande parte (se não praticamente todos...) os seus colegas de profissão do principal escalão do futebol espanhol, Dakoman utiliza o comboio para se deslocar para o centro de treinos.A história foi partilhada nas redes sociais por um utilizador do Twitter e acabou por ser destacada pelo 'Mundo Deportivo'. Nos comentários da publicação original, refira-se, adeptos do Alcorcón lembraram a passagem do jogador pelo clube e deixaram rasgados elogios. "Aqui em Alcorcón, depois dos jogos, ia para casa a caminhar. Não é grande... é a seguir!", podia ler-se num deles.Refira-se que em Portugal recentemente Francisco Geraldes foi também destacado pelo seu hábito de voltar a casa de transportes públicos , no caso o metro, isto quando atuava no Sporting.

Autor: Fábio Lima